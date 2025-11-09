VIDEO / Važna pobjeda za Freiburg, Matanoviću pola sata

Podijeli :

Nogometaši Freiburga u susretu 10. kola na domaćem terenu svladali su s 2:1 St. Pauli.

Pogotke za Freiburg zabili su Yuito Suzuki u 40. i Maximilian Eggestein u 50. minuti.

Nadu gostima donio je Louis Oppie golom u 69. minuti, no snage za potpuni povratak nije bilo.

Hrvatski reprezentativac Igor Matanović zaigrao je za Freiburg od 59. minute, koji je ovom pobjedom skočio na deseto mjesto s 13 osvojenih bodova. S druge strane. St. Pauli je ostao u zoni ispadanja, na 16. mjestu, sa sedam osvojenih bodova.

