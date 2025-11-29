VIDEO / Vaha za SK o ‘slučaju Livaja’ te ponudama koje mu stižu: ‘U svlačionici je jedan gazda, a to je…’

Podijeli :

U velikom razgovoru za Sport Klub poznati nogometni trener Vahid Halilhodžić pričao je o aktualnim temama te svojoj karijeri.

U prvom dijelu razgovora, koji možete pročitati OVDJE, Halilhodžić je govorio o nastupima Dinama u Europskoj ligi, svojim trenerskim sezonama u Francuskoj, a kratko se osvrnuo i na HNL koji prati redovito.

Tako se dotakao i Hajduka i nedavnog poraza “Bilih” na gostovanju kod Rijeke 5:0 uz naglasak kako se u “Hajduku nešto dogodilo i treba na uzbunu pozvati.”

Sama od sebe otvorila tema Marka Livaje, kapetana Hajduka koji je na toj utakmici, pri rezultatu 3:0 za Rijeku, navodno odbio ući u igru. Trener Garcia ga je nakon Jadranskog derbija javno prozvao, a Livaja – koji se u momčad vratio nakon ozljede te nije počeo u prvih 11 – je kao razlog rekao da se nije osjećao dobro zbog “boli u trbuhu.”

“Ako imaju neki problema trebaju ga riješiti što prije jer u prvenstvu sad dolaze vrlo teške utakmice za Hajduk“, dodao je Halilhodžić koji jako dobro zna da se do velikog derbija u Zagrebu između Dinama i Hajduka, koji se igra 6. prosinca, stvari moraju popraviti i da ovo nije bilo dobro.

“Ima li između njih problema, ja ne znam. Ali rezultat 5:0 je za mene iznenađenje, katastrofa! To je teško za podnijeti za jedan klub kao što je Hajduk. Dakle, ako imaju nekih problema, to se treba riješiti u četiri oka. Je li Livaja odbio, to ne znam. Ako neki imaju problem, to trebaju riješiti trener i glavni igrač uz prisustvo sportskog direktora i predsjednika.

Dakle, to se mora riješiti istog momenta, uči u prostoriju, ispričati se, završiti dijalog da se problem riješi, a zatim izaći sa sastanka kako bi javnost, mediji i navijači shvatili da nema nikakvih problema kod ljudi koji vode klub.“

Vi kroz svoju karijeru imate dosta sličnih primjera, primjerice kad vam je upao Zdravko Mamić ušao u svlačionicu, kad ste bili trener Dinama. Ili kad ste bili izbornik Maroka, koji ste odveli na Svjetsko prvenstvo, ali neke neprofesionalne i nekorektne igrače niste pozvali, pa ste na kraju izgubili mjesto izbornika. Biste li danas napravili sve isto?

“Svi smo imali problema s igračima, a posebno s vedetama koji se smatraju nezamjenjivima i misle da su oni ti koji određuju koliko će igrati, kada će igrati. U svim klubovima toga ima, pa i u Real Madridu koji je najveći klub na svijetu“, kazao je Halilhodžić dodavši:

“Što se tiče svlačionice tu je jedan gazda, a to je trener koji odlučuje tko će igrati, koliko će igrati, kada se zamjenjuje. Iako je nekad teško, možda i treneri naprave grešku kad stavljaju neke igrače, ali to vidimo tek poslije… Međutim, odluka i određivanje tko i kako će igrati je stvar trenera i za to se treba izboriti. Kada netko drugi odlučuje u svlačionici ‘tko i što’, tu trener više nema nikakve kredibilitete i moći. Nemaš više mogućnosti da radiš svoj posao ako ti se netko miješa i odlučuje u njegovo ime, da rješava probleme s igračima.“

Posebna tema bio je odlazaka Halilhodžića u mirovinu. Naime, od trenutka kad je smijenjen na mjestu izbornika Maroka, koji je odveo na Svjetsko prvenstvo, nije preuzeo drugi posao. No, potvrdio je kako ponude stalno dolaze jer činjenica jest kako je legendarni Vaha rekorder. Naime, nitko u povijesti nogometa nije odveo čak četiri različite reprezentacije na Svjetsko prvenstvo, a to su Obala Bjelokosti, Alžir, Japan i Maroko. Od te četiri reprezentacije samo ste Alžir vodili na Mundijalu?

“Da, oduzeli su mi tri Svjetska prvenstva i možete zamisliti kako je treneru koji je s tim ekipama napravio izvanredne rezultate, najbolje u povijesti tih zemalja. Ali predsjednik federacije odluči te promijeniti, zamijeniti mjesec dana ili čak 15 dana prije održavanja najveće, najpopularnije, najtraženije i najinteresantnije nogometne manifestacije, a to je Svjetsko prvenstvo. Trebalo je ostati pri svojoj pameti, ali to su teški udarci, ali to je isto poziv trenera. Treba biti spreman na sve!“

Na SP u Brazilu 2014. vodili ste Alžir i bili ste ugodno iznenađenje. Što pamtite iz te godine?

“Malo mi je falilo da me i tada zamijene jer su čak doveli i nekog trenera da napravi pritisak na mene. Isto tako je došlo do toga da je kod spiska za Svjetsko prvenstvo bilo puno utjecaja od ljudi bliskih federaciji, normalno od predsjednika i dalje. No, ja nisam posustao i malo je falilo da prije tog Svjetskog prvenstva bude zamijenjen. Međutim, mnogi razni ljudi pa i novinari su me pitali je li se moglo drugačije sve dogoditi? Vjerojatno jest, ali od tog momenta ja više nisam trener sa svojim viđenjima svega toga.

Jer ja kao trener želim najveći uspjeh sa svojom ekipom i kad biram igrače želim one koje smatram da će biti najbolji za tih mjesec dana koje provode pod takvim jednim teškim pritiskom. Znate, trebate biti u toj grupi igrača koji će živjeti možda ne samo mjesec, nego 45 dana skupa, što je dug period. Sve te socijalne probleme i međuljudske odnose koji postoje, jer ima puno igrača koji kad ne igraju su potišteni ili nervozni i rade probleme, treba paziti. A da ne bi došlo do toga, ja kad radim listu, to radim sa svojim pomoćnicima jer ipak je to dug period. Pazi se na svaki mali detalj, sve se ispita, sve mogućnosti, a na kraju kad predaš taj spisak u svim slučajima sam bio pod strahovitim pritiskom.

Željeli su imati utjecaja da taj spisak bude po njihovoj volji, što ja nisam želio i zbog toga je došlo do toga da meni tri Svjetska prvenstva, kao treneru koji je obavio taj posao, oduzmu! Eto, to su jedne sportske traume koje je teško prihvatiti. Vjerojatno ću do zadnjeg mojeg dana o tome razmišljati, jesam li trebao ovo, jesam li sam trebao ono… No, ja ne žalim što sam to napravio jer sam našao mir sa svojim sportskim odlučivanjima, tako da sam s te strane zadovoljan s onim što sam učinio.”

Na kraju je na novo pitanje je li službeno u mirovini ili će ipak još nekoga voditi znakovito poručio:

“Ja sam imao strahovito puno ponuda u onom momentu kad sam rekao da neću više nikoga trenirati. Evo, ja ne znam koliko, desetak ponuda reprezentacija iz Europe i Azije, a posebno iz Afrike da treniram neke klubove, mi je stiglo. Nuđene su mi velike sume novca da treniram neke klubove, a evo zadnjih nekoliko dana primio sam dvije strahovite ponude, što se tiče financijskih uvjeta. A sportski ne znam… Međutim, za sad još nisam spreman..

Taj zadnji slučaj, koji sam imao, jako me pogodilo i kao čovjeka i kao trenera. Tako da onu draž, volju, želju, ambiciju i sve ostalo kada radim – imam, ali samo zbog novca nisam spreman upuštati se u bilo kakvu avanturu. Može li mi se može nešto desiti? Pravo da vam kažem, nisam opterećen s time. Zasad puno više vremena provodim sa svojom familijom, malo uživam u tome, a hoće li doći neka promjena, ne mogu vam potvrditi.“

