VIDEO / Utakmica iz najgore noćne more: Tudor izvadio golmana nakon samo 17 minuta!

Atletico Madrid furiozno je otvorio prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Tottenhama i već nakon 15 minuta vodio 3:0.

Antoine Griezmann iskoristio je veliku pogrešku obrane i vratara gostiju za vodstvo, potom je domaćin povećao prednost nakon još jedne loše reakcije zadnje linije Tottenhama, a Julian Alvarez zabio je treći pogodak na prazan gol nakon novog katastrofalnog dodavanja vratara Antonina Kinskyja.

Momčad Igora Tudora potpuno se raspala pod pritiskom Atletica, a najveći krivac za rani zaostatak bio je upravo Kinsky, koji je s dvije velike pogrešaka poklonio domaćinima golove. Hrvatski trener reagirao je već u 17. minuti i zamijenio ga Guglielmom Vicariom, no ni to nije zaustavilo nalet Atletica.

U 22. minuti Robin Le Normand povisio je na 4:0, ali Tottenham je ubrzo smanjio kada je Pedro Porro četiri minute kasnije pogodio za 4:1. Sve golove pogledajte OVDJE.

