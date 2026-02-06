VIDEO / Union Berlin slavi 60. rođendan, pogledajte spektakularnu bakljadu navijača

Podijeli :

Spektakl za 60. rođendan kluba.

U prvoj utakmici 21. kola njemačkog nogometnog prvenstva Union Berlin i Eintracht iz Frankfurta su igrali 1-1. Oba gola postignuta su u samoj završnici, gosti su poveli preko Browna (84), a poravnao je Querfeld (87-11m).

Ovu utakmicu obilježio je klupski rođendan berlinskog Uniona. Riječ je o 60. godišnjici osnutka kluba, a navijači su za tu prigodu pripremili spektakularnu bakljadu o kojoj će se još dugo pričati.

Sudac Soren Storks morao je prekinuti utakmicu u 9. minuti zbog oblaka dima koji se nadvio nad travnjakom, a prekid je trajao čak sedam minuta.