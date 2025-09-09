VIDEO / Ukrajinci šokantno kiksali i otežali si put prema Svjetskom prvenstvu

FIFA World Cup 9. ruj 202520:15 0 komentara

Ukrajina je iznenađujuće ispustila bodove na gostovanju kod Azerbajdžana

Bez pobjede na startu natjecanja u skupini D je i Ukrajina. Nakon početnog poraza od Francuske uslijedio je kiks Ukrajinaca u Bakuu kod Azerbajdžana. Utakmica je završila 1-1. Ukrajina je povela u 51. minuti golom Sudakova, ali je u 72. domaćin izjednačio nakon što je Mahmudov pogodio s bijele točke.

Ovog utorka u ovoj će skupini još igrati Francuska – Island uz prijenos na Sport Klubu.

