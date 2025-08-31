VIDEO / Uh, ovo je boljelo – sudar glavama Ilića i Bellinghama

Podijeli :

Na utakmici između Borussije Dortmund i Union Berlina svjedočili smo neugodnoj situaciji. Tijekom utakmice Borussije Dortmunda i Union Berlina došlo je do snažnog sudara glavama između srpskog napadača Andreja Ilića i Engleza Jobea Bellinghama, mlađeg brata Jude Bellinghama. Nakon liječničke intervencije, obojica su nastavila igru, a Ilić je na teren izašao s povezom na glavi.