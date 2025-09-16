VIDEO / Uh, ovo je boljelo! Potekla krv u sudaru igrača Arsenala, najgore prošao skupocjeni napadač

Podijeli :

Suigrači iz Arsenala, kapetan Gabriel i Viktor Gyokeres, nisu imali sreće. Dogodio se ozbiljan sudar glavama. Pojavila se poprilična količina krvi… Najgore je prošao Šveđanin mađarskog podrijetla. Šveđanin je utakmicu nastavio uz poveza nasred glave.