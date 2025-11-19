VIDEO / ‘U BiH je nogomet bijeg od sumorne realnosti. Vi Hrvati ste navikli, ali nama bi plasman bio beskrajna sreća’

Bosna i Hercegovina nije uspjela izboriti izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. U odlučujućoj utakmici kvalifikacija remizirala je 1:1 protiv Austrije u Beču te će kroz dodatne kvalifikacije pokušati izboriti svoj drugi nastup na Mundijalu.
O utakmici je u Jutru SK govorio Haris Mrkonja, novinar N1 BiH koji nam se javio iz Beča, ali nije propustio ni naglasiti koliko bi plasman značio narodu.
“Možda za vas u Hrvatskoj to nije velika stvar, vi ste propustili samo jedno veliko natjecanje, imate i odličja. Ali kad se napravi neki rezultat koji nije uobičajen, to naravno puno znači nogometašima, stručnom stožeru… Jučer sam hodao po Beču, u jednom trenu se pojavio reprezentativac i odmah se vidjelo koliko to narodu znači. U Bosni i Hercegovini živimo neke sumorne realnosti, nešto što se u drugim europskim državama ne događa i ne bi se trebalo proživljavati, ali nogomet je uvijek bio izlaz i bijeg iz svega toga.
Sjećan se 2013. godine kad smo se prvi put plasirali na SP, u centru Sarajeva je u četiri ujutro bilo više od 50 tisuća navijača koji su doletjeli iz Litve, novi plasman bi bio beskrajna sreća, veće od te sreće nema za sve koji prate reprezentaciju BiH.”
