VIDEO / Trener Brightona vikao ‘j***no igrajte nogomet’, a Arsenalov branič ga ušutkao jednim potezom

Podijeli :

U srijedu navečer Arsenal je na gostovanju kod Brightona slavio s 1:0 te je pobjegao Manchester Cityju na +7. Osim pobjede, posebno se pričalo o treneru Brightona koji je na konferenciji za medije prozvao Topnike zbog njihovog stila igre, a Nijemac je i za vrijeme utakmice imao "sukobe" s igračima Arsenala. Krajem prvog poluvremena Hurzeler je vikao prema Pieru Hincapieju "j***no igrajte nogomet", a ekvadorski nogometaš, koji je bio jedan od najboljih pojedinaca susreta, ušutkao ga je jednim potezom. Stavio je prst na svoj nos sugerirajući mu da bude tiho i nakon toga je Nijemac stao i susret se nastavio.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.