VIDEO / Tottenham u 95. minuti ispustio pobjedu i ostao u zoni ispadanja u Premier ligi

U 33. kolu engleske Premier lige Tottenham je ugostio Brighton na svom stadionu te je tražio privremeni izlazak iz zone ispadanja. Do toga nisu uspjeli doći jer su u 95. minuti ispustili pobjedu. Galebovi su tako u posljednjim minutama osigurali remi od 2:2.

U prvom poluvremenu Tottenham je bio bolji pa su u 39. minuti zabili gol preko Pedra Porra. Međutim, do kraja poluvremena nisu zadržali prednost jer je Kaoru Mitoma u trećoj minuti nadoknade zabio za 1:1.

Ipak, Spursi su uspjeli do kraja susreta uspjeli doći do vodstva. U 77. minuti je Xavi Simons zabio za 2:1 Tottenhama. Londonska ekipa ipak nije zadržala prednost te su u 95. minuti gosti izjednačili. Za to je bio zaslužan Georginio Rutter koji je zabio za 2:2 i ponor Tottenhama. Naime, ovim ispuštanjem vodstva Spursi su ostali na 18. mjestu koje vodi u drugu ligu.

Tako su ostali i bez prve premierligaške pobjede u Premier lige u 2026. godini, a i bez prve domaće pobjede u Premier ligi još od šestog prosinca 2025. godine.

