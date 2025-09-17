VIDEO / Thuram ‘doppiettom’ riješio Ajax, Šutalo i Sučić ušli na samom kraju

Podijeli :

Milanski Inter je rutinirano prošao gostovanje kod Ajaxa gdje je pobijedio s 2-0.

Inter je dominirao u Amsterdamu te je krajem prvog i početkom drugog poluvremena odveo utakmicu na svoju stranu s identične dvije akcije.

U 42. i 47. minuti turski nogometaš Calhanoglu je izvodio kornere, a najviši je oba puta u skoku bio Marcus Thuram koji je dva puta glavom matirao suparničkog vratara za 2-0. Minutu prije prvog Interovog gola zicer je imao domaći igrač Godts, ali je loše reagirao u situaciji jedan na jedan pred Sommerom.

Za Ajax je od 84. minute zaigrao Josip Šutalo, dok je dvije minute kasnije za Inter zaigrao Petar Sučić.