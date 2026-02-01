VIDEO / Težak udarac za Real nakon manje od 10 minuta, ozlijedio se Bellingham

Podijeli :

Nakon manje od 10 minuta susreta s Rayo Vallecanom veznjak Real Madrida Jude Bellingham morao je napustiti igru. Primio se za zadnju ložu, na teren je sjeo u bolovima i u suzama pa ga je zamijenio Brahim Diaz. Zasigurno težak udarac za Alvara Arbelou i Kraljeve...

