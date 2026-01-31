VIDEO / Težak sudar glavama u La Ligi, napadač Atletica završio u bolnici

Podijeli :

Norveški napadač i igrač madridskog Atletica Alexander Sorloth teško je nastradao u sudaru glavama u utakmici protiv Levantea u 22. kolu La Lige. Igrala se 23. minuta kada je Sorloth skočio za loptom s domaćim stoperom Matiasom Morenom kada je došlo do sudara glavama. Odmah su u teren utrčale liječničke službe dviju momčadi. Sorloth nije mogao nastaviti igru te je iznesen na nosilima. Iz kluba su naknadno objavili kako je Norvežanin zadobio udarac koji je uzrokovao posjekotinu i kontuziju te kako je odveden u bolnicu na daljnje pretrage. Sorloth je u zadnje vrijeme bio u sjajnoj formi s pet pogodaka u zadnjih sedam nastupa, ali nakon ove nesretne epizode pitanje je kada će se vratiti u pogon. Drugi sudionik ove nesreće Moreno na terenu se zadržao tek koju minutu duže nakon čega je i on zamijenjen.