VIDEO / Težak poraz Jakićevog Augsburga

Podijeli :

U posljednjem susretu 27. kola njemačkog prvenstva Stuttgart je na gostovanju pobijedio Augsburg s 5-2 probivši se na treće mjesto ljestvice.

Stuttgart je već nakon pola sata igre imao tri gola prednosti, a strijelci su bili Deniz Undav (12), Tiago Tomas (29), te Nikolas Nartey (31).

Fabian Rieder je u 57. minuti smanjio, no samo minutu kasnije Undav je svojim drugim golom na utakmici vratio na +3. Anton Kande je u 71. minuti smanjio na 2-4, da bi Ermedin Demirović u 83. minuti postavio konačnih 5-2.

Kristijan Jakić je za Augsburg zaigrao od 65. minute, dok Nediljko Labrović nije ulazio u igru.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.