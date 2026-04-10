VIDEO / Teško će Real do titule: Bivša zvijezda Atletica golčinom utišala Bernabeu i pomogla Barceloni

Real Madrid je u 31. kolu La Lige upisao novi kiks odigravši 1:1 na Santiago Bernabéuu protiv Girone.
Iako su u 51. minuti mnogi navijači Reala odahnuli nakon što je Federico Valverde zabio za 1:0 poslije velike pogreške Paula Gazzanige, šok je uslijedio samo 11 minuta kasnije.
Nekadašnja zvijezda gradskog rivala Atletica, Thomas Lemar, sjajno je pogodio s distance i postavio konačnih 1:1, čime je neizravno pomogao Barceloni.
Blaugrana bi, eventualnom pobjedom protiv Espanyola u subotnjem gradskom derbiju, mogla pobjeći Realu na +9 sedam kola prije kraja prvenstva i tako se dodatno priližiti obrani naslova prvaka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!