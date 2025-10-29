VIDEO / Teška ozljeda zvijezde PSG-a, ostao ležati pa napustio stadion na štakama!

Paris Saint-Germain odigrao je “samo” neriješeno na gostovanju kod Lorienta. Utakmica je završila rezultatom 1:1, no ono što zasigurno više zabrinjava Luisa Enriquea jest ozljeda koju je zadobio Désiré Doué. Tijekom trka je iznenada pao i ostao ležati u očitim bolovima. Čini se da je riječ o ozljedi bedrenog mišića, no više detalja bit će poznato u narednim danima. Doué je stadion napustio uz pomoć štaka.
