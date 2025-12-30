VIDEO / Svjetski, a naše: Spektakl Luke Vuškovića proglašen golom mjeseca u Bundesligi

Podijeli :

Luka Vušković (18) osvojio je priznanje za najljepši pogodak mjeseca prosinca u Bundesligi. Nagrada mu je pripala za gol postignut 7. prosinca u utakmici 13. kola, u kojoj je HSV slavio protiv Werdera rezultatom 3:2.

Mladi hrvatski branič zabio je u 75. minuti nakon sjajne akcije iz prekida koju je izveo Fabio Vieira. U gužvi pred golom Vušković se odlično snašao i atraktivnim udarcem petom postigao pogodak za preokret svoje momčadi. Ove sezone upisao je dva gola u 13 bundesligaških nastupa.

Podsjetimo, jedan od najvećih hrvatskih nogometnih talenata trenutno nastupa za HSV na posudbi iz Tottenhama, koji ga je ranije doveo iz Hajduka za 11 milijuna eura, dok hamburški klub za posudbu plaća milijun eura.