VIDEO / Svi pričaju o Arsenalovom penalu, ali je li bajkoviti Bodo dobio još mekaniji kazneni udarac?

Champions League 12. ožu 20268:59 0 komentara

Još prije nego li je počeo večernji termin Lige prvaka propitikivale su se odluke sudaca. U 89. minuti utakmice između Bayer Leverkusena i Arsenala Umut Meler je dosudio kazneni udarac za start na Noniju Maduekeu koji su mnogi okarakterizirali kao simulaciju. Samo nekoliko sati kasnije u utakmici Bodo/Glimta i Sportinga u Norveškoj vidjeli smo još jedan mekani penal na koji su se Portugalci žalili. Sondre Fet pao je u kaznenom prostoru Sportinga nakon duela s Georgiosom Vagiannidisom koji je naslonio ruku na njegova leđa nakon čega je Norvežanin pao. Ivan Kružliak dosudio je kazneni udarac bez oklijevanja iako su se gosti žestoko bunili.

