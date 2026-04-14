VIDEO / Svi na Anfieldu ostali u čudu: Slot ovim potezom uzrokovao prekid utakmice

Podijeli :

Liverpool je dočekao PSG u uzvratnom susretu četvrtfinala Lige prvaka nakon poraza 2:0 u prvoj utakmici, a u 26. minuti viđena je i bizarna situacija u kojoj je sudjelovao domaći trener Arne Slot. Nizozemac je pokušao uhvatiti loptu nakon ispucavanja igrača PSG-a, no ona zapravo nije izašla iz igre. Slot je tako “prodao” lažnjak, što je zbunilo sve na terenu, kao i klupu PSG-a na čelu s Luisom Enriqueom. Talijanski sudac Maurizio Mariani nakratko je prekinuo susret i porazgovarao sa Slotom, kojeg je od kazne spasilo to što nije nogom prešao aut-liniju pa nije dobio žuti karton.

