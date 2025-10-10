VIDEO / Šveđanin je imao prazan gol, uslijedila je komična završnica koje se ne bi posramio ni Sivonjić

Podijeli :

Švedska i Švicarska odigrali su 0-0 u prvom poluvremenu utakmice skupine B kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Nije tako trebalo biti jer su u 43. minuti Šveđani imali zicer nad zicerima. Novopečeni igrač Liverpoola sjajno je servirao prazan gol situaciju mladom Lucasu Bergvalla iz Tottenhama. Gol je bio prazan, golman svladan, ali se Šveđanin nevjerojatno spetljao u stilu Ilije Sivonjića...