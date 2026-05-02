VIDEO / Šutalov Ajax u 92. minuti do boda u derbiju protiv PSV-a, Perišić nije nastupio zbog suspenzije

U derbi utakmici 32. kola nizozemske Eredivisie nije bilo pobjednika, veliki rivali nogometaši Ajaxa i PSV Eindhovena su odigrali 2-2 u Amsterdamu.

Eksplozivan je bio početak derbija u Amsterdamu pa je tako PSV poveo odmah u prvom napadu, u prvoj minuti za goste je strijelac bio Pepi. Ajax je uzvratio vrlo brzo, u 11. minuti na 1-1 je izjednačio Gaaei.

Sve do 77. minute stajalo je 1-1, a tada je Boadu nekako ugurao loptu u domaću mrežu za 2-1 PSV-a. Sve do kraja su domaći igrači tražili pogodak i barem remi u čemu su uspjeli u 92. minuti kada je Godts zabio za konačnih 2-2.

Derbi u Amsterdamu nije imao jaki rezultatski značaj za PSV koji je već ranije osigurao obranu naslova prvaka, ali Ajax je tražio bodove koji bi mu pomogli u lovu na pozicije koje vode prema Ligi prvaka iduće sezone.

PSV je uvjerljivo vodeći na ljestvici s 80 bodova. Drugi Feyenoord ima 58, dok su na trećem i četvrtom mjestu NEC Nijmegen i Ajax s po 55 bodova. Bod manje ima peti Twente.

Zbog žutih kartona u ovom derbiju za PSV nije mogao igrati hrvatski reprezentativac Ivan Perišić, dok je cijelu utakmicu za Ajax odigrao Josip Šutalo.

