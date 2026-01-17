VIDEO / Šutalov Ajax nedavno doživio debakl u Kupu, a sada prosuo 2:0 u prvenstvu

Navijači Ajaxa sigurno će htjeti što prije zaboraviti ovaj tjedan. Najprije su svjedočili debaklu svog kluba u Kupu, a zatim i novom velikom razočaranju u prvenstvu.
Ajax je u subotu u Amsterdamu odigrao 2:2 protiv Go Ahead Eaglesa, iako je na poluvremenu vodio 2:0. Pogoci Davyja Klaassena i Kaspera Dolberga dali su navijačima nadu da bi večer mogla proteći mirno, bez novih trauma.
No tada su Orlovi dobili krila. Thibo Baeten i Milan Smit golovima u 53. i 66. minuti donijeli su izjednačenje gostima.
Do kraja susreta Ajax nije uspio doći do pobjedničkog pogotka, pa je upisao još jedan kiks i otvorio nove brige u najtrofejnijem nizozemskom klubu.
Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo ušao je u igru u 75. minuti.
