VIDEO / Sudac je dosudio prekršaj napadača Italije, pogledajte Gattusovu reakciju

Italija i Norveška u posljednjem kolu kvalifikacija za SP susreću se na San Siru. Sredinom drugog poluvremena rezultat je 1:1. Poveli su "Azzurri" već u 13. minuti preko mladog Francesca Esposita, no Norvežani su vratili susret u egal u 63. minuti, strijelac je bio Antonio Nusa. Međutim, posebno zanimljiv trenutak dogodio se na kraju prvog dijela kada je španjolski sudac Alejandro Hernandez dosudio prekršaj u napadu talijanske "devetke" Matea Reteguija. Bivši trener Hajduka, a sada izbornik Italije, Gennaro Gattuso, u svom je stilu reagirao na tu odluku i žalio se četvrtom sucu, a onda ga je uz negodovanje publike na San Siru glavni sudac "nagradio" žutim kartonom.

