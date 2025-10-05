VIDEO / Stuttgart minimalcem protiv Heidenheima skočio na četvrto mjesto Bundeslige

Podijeli :

Nogometaši Stuttgarta u nedjelju su u prvoj utakmici 6. kola njemačke lige kod kuće pobijedili Heidenheim 1-0 i popeli se na četvrto mjesto.

Pretposljednji Heindenheim dugo se držao s jakom obrambenom formacijom, ali se srušio tek nakon preciznog udarca Bilala el Hanousa s ruba kaznenog prostora u 67. minuti.

Bayern ima svih 18 bodova na ljestvici, Borussia Dortmund je druga s 14, Leipzig treći s 13, Stuttgart četvrti s 12, a Bayer peti s 11.

Danas još igraju Hamburg – Mainz i Borussia Mönchengladbach – Freiburg.