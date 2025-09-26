VIDEO / Strašna akcija za vodstvo Galate: Prvo ‘sombrero’, a onda majstorski potez Icardija

Podijeli :

Aktualni turski prvak Galatasaray na poluvremenu vodi 1:0 na gostovanju kod Alanyaspora, a u vodstvo su stigli u 23. minuti nakon sjajne akcije. Branič Wilfried Singo 'sombrerom' je prebacio domaćeg igrača i uposlio Maura Icardija, koji se majstorski snašao te petom pogodio za vodstvo svoje momčadi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.