VIDEO / Strašan start igrača Zrinjskog za crveni karton, pogledajte reakciju Štimca

Zrinjski Mostar u 2. kolu Konferencijske lige gostuje u Mainzu i gubi 1:0 od 24. minute i pogotka Nelsona Weipera. Situacija na terenu za momčad Igora Štimca postala je još gora u 38. minuti kada je Igor Savić dobio izravni crveni karton zbog izrazito opasnog starta na nogu Bena Bobziena. Igor Štimac ispratio je ovu situaciju uz kiseli osmijeh, a jedina dobra vijest je što domaći igrač nije zaradio težu ozljedu...

