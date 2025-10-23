VIDEO / Štimčev Zrinjski s igračem manje izgubio od bundesligaša

Podijeli :

Zrinjski Mostar poražen je u gostima kod Mainza 1:0 u drugom kolu Konferencijske lige. Jedini gol zabio je Nelson Weiper u 24. minuti, nakon što mu se lopta odbila od stative.

Bosanskohercegovački prvak od 37. minute igrao je s igračem manje jer je Igor Savić nakon grubog starta i VAR provjere dobio izravni crveni karton.

VIDEO / Strašan start igrača Zrinjskog za crveni karton, pogledajte reakciju Štimca

Do kraja susreta Zrinjski nije uspio izjednačiti te je upisao prvi poraz u natjecanju.

Nakon dva kola momčad Igora Štimca ima tri boda, dok Mainz s dvije pobjede vodi u skupini. U sljedećem kolu Zrinjski gostuje kod kijevskog Dinama.