VIDEO / Štimčev Zrinjski s igračem manje izgubio od bundesligaša

Zrinjski Mostar poražen je u gostima kod Mainza 1:0 u drugom kolu Konferencijske lige. Jedini gol zabio je Nelson Weiper u 24. minuti, nakon što mu se lopta odbila od stative.
Bosanskohercegovački prvak od 37. minute igrao je s igračem manje jer je Igor Savić nakon grubog starta i VAR provjere dobio izravni crveni karton.
Do kraja susreta Zrinjski nije uspio izjednačiti te je upisao prvi poraz u natjecanju.
Nakon dva kola momčad Igora Štimca ima tri boda, dok Mainz s dvije pobjede vodi u skupini. U sljedećem kolu Zrinjski gostuje kod kijevskog Dinama.
