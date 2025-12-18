VIDEO / Štimčev Zrinjski pred ispadanjem, gube od najlošije momčadi Konferencijske lige

Conference League 18. pro 202521:51 0 komentara

Zrinjski našeg Igora Štimca na poluvremenu gubi s 0:1 od bečkog Rapida. Utakmica u Mostaru ključna je za Zrinjski koji mora ići na pobjedu ukoliko želi prolaz, ali trenutno stvari ne izgledaju bajno. U 11. minuti za Rapid je zabio Schaub...

