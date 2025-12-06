VIDEO / Stanišić u pobjedi Bayerna zabio prvi gol sezone u Bundesligi

Bayern je u 13. kolu Bundeslige gostovao kod Stuttgarta te su na putu prema novoj velikoj pobjedi.Jedan od golova postigao je i hrvatski reprezentativni bek Josip Stanišić. Stožerni član Bayerna našao se na lijevoj strani napada, a onda je uputio prizemni udarac prema golu Stuttgarta. Loše je reagirao Alexander Nubel te se lopta od njegovih ruku odbila u gol za 3:0 Bayerna.
