VIDEO / Stanišić se raduje, a Matanović tuguje nakon spektakularnog preokreta Bayerna

Bundesligaški lider Bayern u 28. je kolu režirao fantastičan preokret u pobjedi nad Freiburgom 3:2. Freiburg, za koji je Igor Matanović igrao od 78. minute, vodio je 2:0 golovima Manzambija i Holera u drugom dijelu, da bi Bayern dvama golovima mladog Toma Bischofa izjednačio, a onda u devetoj minuti sudačke nadoknade golom još mlađeg Lennarta Karla uzeo sve bodove. Za Bavarce je drugi hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao cijeli susret.

