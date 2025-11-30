VIDEO / Srpski nogometaš igrao je za Real, a sada je protiv Jedvajeve momčadi zabio hat-trick

Podijeli :

U nedjelju navečer odigran je ludi gradski derbi između Panathinaikosa i AEK-a iz Atene. Utakmica je obilovala golovima, crvenim kartonima i kaznenim udarcima, a na kraju je pobjedu upisao gostujući AEK s 3:2.

Poveo je AEK u 16. minuti preko Luke Jovića, bivšeg igrača Real Madrida, Milana, Fiorentine, Eintrachta, Benfice i Crvene zvezde. On je sjajno pogodio na asistenciju Lazarosa Rote.

12 minuta kasnije domaćin je mogao izjednačiti, ali je Karol Swiderski bio neuspješan s bijele točke. Kaznilo je to Panathinaikos krajem poluvremena kada je Jović bio siguran iz kaznenog udarca za 2:0.

Problemi za domaće nastavili su se u 64. minuti kada je Ahmed Touba zaradio drugi žuti karton. Unatoč igri s igračem manje, Panathinaikos je smanjio na 2:1 u 71. minuti golom Tetea. 14 minuta kasnije pomogao im je Razvan Marin koji je zaradio drugi žuti pa su tako obje momčadi igrale s desetoricom na terenu.

Samo pet minuta je trebalo Panathinaikosu da iskoristi ravnopravnost na terenu. Filip Đuričić tada je dobio loptu na rubu šesnaesterca te je lijepo pogodio za 2:2. No, nisu domaći uspjeli zadržati bod jer je u 93. minuti vratar Bartolomiej Dragowski skrivio kazneni udarac koji je za pobjedu uspješno realizirao Jović.

Tako je nekada velika nada srpskog nogometa pokazala da je i dalje kvalitetan nogometaš jer je u velikom derbiju postigao hat-trick. AEK je sada na trećem mjestu grčke Super lige dok je Panathinaikos, za koji je Tin Jedvaj igrao cijeli susret, sada na šestom mjestu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.