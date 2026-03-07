VIDEO / Sporting kiksao kod Brage, Porto slavi

Podijeli :

Nogometaši Sportinga ispustili su dva bitna boda u utrci za prvaka. U 25. kolu portugalskog prvenstva remizirali su kod Brage 2:2.

Sve do šeste minute sudačke nadoknade Sporting je vodio, ali jedna glupost oduzela mu je pobjedu. Sudac je nakon prekršaja nad Gabrijem Martinezom pokazao na penal, a precizan je s 11 metara bio Salazar za konačnih 2:2.

Ovim remijem Sporting bi se u nedjelju mogao naći u zaostatku od šest bodova za vodećim Portom kojeg čeka veliki derbi s Benficom, koja je također još u igri za naslov, na trećem mjestu sa sedam bodova manje od Porta.

