VIDEO / Šou reprezentativca BiH u PSV-u: Zabio dva gola i podijelio tri asistencije

U 31. kolu nizozemske Eredivisie PSV je sa 6:1 porazio PEC Zwolle, a ključnu ulogu imao je reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević. 21-godišnji napadač rođen u Sjedinjenim Američkim Državama upisao je dvije izravne asistencije za Ricarda Pepija, zatim i asistenciju za autogol Simona Gravesa da bi u 73. minuti elegantnim udarcem izvana svladao gostujućeg vratara za 4:1 PSV-a koji je već ranije osigurao naslov u Eredivisie. Bio mu to prvi gol u ligi nakon 23. kolovoza 2025. te ukupno treći. Zabio je Bajraktarević i svoj drugi gol u 83. minuti kada je svojom lijevom nogom sjajno zabio za 6:1 PSV-a.

