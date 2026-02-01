VIDEO / Solanke spektakularno zabio za remi Tottenhama i Cityja, Arsenal je sada na +6!

Tottenham i Manchester City odigrali su sjajnu utakmicu u 24. kolu Premier lige, završivši 2:2.
Gosti su na poluvremenu imali značajnu prednost od 0:2, zahvaljujući pogocima Rayana Cherkija i Antoinea Semenyja.
No, domaćin se vratio u nastavku. U 53. minuti, novo zimsko pojačanje Građana, Marc Guéhi, postigao je autogol, a zatim je Dominic Solanke spektakularnim pogotkom izjednačio na 2:2 u 70. minuti.
Ovim rezultatom najzadovoljniji je vodeći Arsenal, koji je nakon ovog kola povećao prednost na šest bodova u odnosu na City i sedam u odnosu na Aston Villu. Tottenham je trenutno 14. s 29 bodova.
