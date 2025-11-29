VIDEO / Šokirao Bayern na Allianz Areni pa pokupio nesretnu ozljedu

Podijeli :

U 12. kolu njemačke Bundeslige Bayern je ugostio St. Pauli, a kao i u posljednjim utakmicama, nije dobro krenulo za Bavarce. U šestoj minuti je goste u vodstvo donio Andreas Hountondji, reprezentativac Benina. On je uspio pobjeći obrani Bayerna te je matirao Manuela Neuera koji je mogao i bolje reagirati. Samo 12 minuta kasnije je strijelac pogotka zbog nesretne ozljede zadnje lože morao izaći iz igre. Bavarci su do kraja prvog dijela uspjeli izjednačiti na 1:1.

