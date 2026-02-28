VIDEO / Sociedad upisao minimalnu pobjedu na gostovanju, Luka Sučić se vratio nakon ozljede

La Liga 28. velj 202620:42 0 komentara

Nogometaši Real Sociedada svladali su u gostima Mallorcu s 1:0 u utakmici 26. kola španjolske La Lige čime su se vratili pobjedama.

Real Sociedad je slavio nakon što je u posljednja dva ligaška kola remizirao protiv Ovieda i izgubio od madridskog Reala.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Soler u 36. minuti, a Real Sociedad se popeo na sedmo mjesto ljestvice. Duje Ćaleta-Car je odigrao cijelu utakmicu za goste, dok je Luka Sučić ušao u igru u 63. minuti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - La Liga