VIDEO / Slovenija izjednačila nakon neshvatljive greške Martina Baturina

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Hrvatska je od 51. minute vodila protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo, no tu prednost nisu sačuvali jer je u 83. Martin Baturina napravio veliku grešku. Veznjak Coma pokušao je vratiti loptu Dominiku Livakoviću, no njegovo dodavanje bilo je presporo i Andraž Šporar je to iskoristio i pogodio za 1:1 u Varaždinu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.