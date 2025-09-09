VIDEO / Skupljao je lopte Cristianu Ronaldu, a sad su se pozdravili kao kapetani

Podijeli :

Kad san postane java. I poznati nogometaši nekada su imali idole. Ovo je priča o Dominiku Szoboszlaiju i Cristianu Ronaldu.

U Budimpešti večeras igraju Mađarska i Portugal u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Prije početka utakmica, tradicionalno su intonirane himne dvaju zemalja, a potom su uslijedili pozdravi dvojice kapetana – Dominik Szoboszlaija i Cristiana Ronalda. Nije tu ništa neobično, riječ je o ustaljenoj nogometnoj praksi, ali baš je taj pozdrav bio svojevrsno ostvarenje sna za domaćeg kapetana.

Naime, Dominik Szoboszlai imao je samo osam godina kada je 9. rujna 2009. bio jedan od presretnih dječaka koji su dobili priliku biti skupljači lopti na utakmici između Mađarske i Portugala na „Puskás Areni“ u Budimpešti. Tada je, kao i sada, kapetan Portugalaca bio – Cristiano Ronaldo.

Danas, 16 godina kasnije, neki drugi mališani raduju se ulozi skupljača lopti, dok Szoboszlai na isti dan, na istom stadionu, ovoga puta ima puno važniju ulogu.

„Igrao sam protiv mnogih odličnih nogometaša, ali nikada protiv Cristiana Ronalda. Od djetinjstva je on moj idol, tako da je konačno došlo vrijeme da se sretnemo na terenu. Nadam se da će to biti pozitivno iskustvo“, rekao je Szoboszlai uoči važnog dvoboja s Portugalcima.

Cristiano Ronaldo je te 2009. imao 24 godine i bio na vrhuncu karijere. Te je godine stigao u Real Madrid i u sljedećim sezonama oduševljavao navijače diljem svijeta. Danas ima 40 godina, ali i dalje igra na vrhunskoj razini.

U prvoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo 2026., u pobjedi od 5:0 nad Armenijom u Erevanu, postigao je dva gola. Apsolutni je rekorder svoje zemlje, ali i svijeta, sa 222 reprezentativna nastupa i 140 pogodaka.

I Dominik Szoboszlai je danas cijenjen nogometaš. Igrač je engleskog prvaka Liverpoola i velika zvijezda u Mađarskoj.

Nije presudno za ovu priču, ali 9. rujna 2009. Mađarska je izgubila od Portugala 0:1, a strijelac je bio Pepe u 10. minuti.