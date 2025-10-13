VIDEO / Skaut Cityja za SK: Jednog HNL-ovca odavno volim, a Gvardiol? Pa zapravo je jednostavno…

Podijeli :

Čeh Milan Holub skaut je Manchester Cityja za Balkan i Češku, a u razgovoru za Sport Klub na Adria Football Forumu otkrio je koji ga je sadašnji HNL-ovac oduševio u mlađim danima, što misli o hrvatskoj ligi, ali i naravno - što kaže o Jošku Gvardiolu. Pogledajte razgovor Holuba s našom Ines Švagelj.

Recite nam, kako se radi skauting u City Grupi?

“Kako ja radim skauting u City Grupi? Skauting se radi kao svugdje. Gledaš televiziju, gledaš nogomet na stadionima i u tome nema nikakve tajne. Jednostavno moraš znati sve, moraš pratiti sve igrače, sve momčadi.”

Gledate li više igrače uživo ili preko videa?

“Svi gledaju snimke, a tijekom vikenda svi pokušavaju uživo vidjeti što je više moguće utakmica.”

Je li Vam ovo područje Europe, poput Hrvatske, zanimljivo?

“Pa, Hrvatska, odnosno bivša Jugoslavija, najbolje je mjesto za biti.”

Što nam možete reći o Jošku Gvardiolu i Mateu Kovačiću, koji su sada u Manchester Cityju?

“Ne mogu previše reći o tome, ali zapravo je jednostavno. Svi znaju za Joška Gvardiola otkad je imao 15, 16 godina. Ja sam ga prvi put vidio, pa, možda prvi put kada je igrao za Dinamo. Sigurno sam ga vidio kad je igrao za hrvatsku U-17 reprezentaciju u Danskoj protiv Engleske, na lijevom beku. Ali ono što ja vidim, vide i svi drugi u svijetu. Svi veliki klubovi imaju sličan skauting, samo različite oči.”

A Mateo Kovačić?

“Došao sam u Hrvatsku kad je Mateo već bio u inozemstvu.”

Jeste li sada zainteresirani za hrvatske igrače?

“Svi, cijeli svijet je zainteresiran za hrvatske igrače jer imate najbolje igrače na svijetu. Jedne od najboljih igrača na svijetu, povijesno gledano. Svatko tko čita novine i gleda televiziju zna da ste vi, vi bivša Jugoslavija, glavni grad svjetskog nogometa.”

Rekli ste mi za Tomislava Duvnjaka da ste ga prepoznali da je veliki talent. Što se dogodilo s njim?

“Stvarno ne znam, i nije baš dobro govoriti o pojedinim igračima. Sjećam se da je bio u istoj momčadi s Joškom Gvardiolom, igrali su protiv Engleske i on je tada bio kralj. Od tada ga volim i ne znam što se kasnije dogodilo s njim ni kako se razvijala njegova karijera. Vjerujem da će dosegnuti razinu za koju je bio predodređen.”

Pronalazite li igrače iz naše hrvatske lige? Kako gledate na tu HNL?

“Hrvatska liga postaje sve bolja i bolja, sve konkurentnija. Možda konkurentnija, možda je Dinamo manje dominantan nego što je bio prije, ali i dalje imate Hajduk, imate dosta jak Osijek, barem financijski, s prekrasnim stadionom. Imate Rijeku, Varaždin igra dobar nogomet, Gorica igra dobar nogomet. Dakle, vrlo je konkurentno i nema lakih utakmica za nikoga ovdje.”

Mislite li da Hrvatska ima sve više igrača u svojoj ligi koji jednog dana mogu otići u veće lige poput Bundeslige ili Premier lige?

“Pa, postoji tradicija hrvatskih igrača koji odlaze u inozemstvo i, po mom mišljenju, to će se nastaviti.”