VIDEO / Sjajni Grealish u nadoknadi zabio za veliku pobjedu Evertona

Podijeli :

U susretu sedmog kola engleskog nogometnog prvenstva Everton je pobijedio Crystal Palace s 2-1 prekinuvši gostujući niz od čak 19 susreta bez poraza u svim natjecanjima.

Posljednji poraz londonski sastav je doživio u travnju izgubivši od Newcastle Uniteda s 0-5. Nakon toga Palace je na nanizao čak 19 susreta bez poraza u pet različitih natjecanja što je bio najduži niz u klupskoj povijesti.

Junak u pobjedi Evertona bio je Jack Grealish zabivši za 2-1 u trećoj minuti nadoknade. Gosti su imali 1-0 nakon gola Daniela Munoza u 37. minuti, a izjednačio je Illman Ndiaye iz kaznenog udarca u 76. minuti.

Newcastle United je pobijedio Nottingham Forest s 2-0 produbivši krizu u redovima Foresta.

Bruno Guimaraes je u 58. minuti doveo “Svrake” u vodstvo, a pobjedu domaćina potvrdio je Nick Woltemade iz kaznenog udarca u 84. minuti.

Za Newcastle je to bila druga pobjeda sezone, dok je Forest upisao četvrti poraz. Novi gubitak bodova dodatno je pojačao pritisak na Angea Postecogloua koji je u sedam susreta na klupi Nottinghama upisao pet poraza i dva remija.

Aston Villa je porazila Burnley s 2-1.

Wolverhampton i Brighton su odigrali 1-1.

U posljednjem susretu kola, od 17.30 sastaju se Brentford – Manchester City.

Na ljestvici vodi Arsenal sa 16 bodova ispred Liverpolla s 15, dok Tottenham i Bournemouth imaju po 14 bodova.