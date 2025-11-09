VIDEO / Situacija o kojoj bruji cijela Nizozemska: Pogledajte kako se Perišić sukobio s mladim stoperom AZ-a

Podijeli :

U derbiju 12. kola nizozemskog prvenstva PSV Eindhoven je uvjerljivo svladao AZ 5:1 i preuzeo vrh ljestvice. Strijelci za goste bili su Mauro Junior, Guus Til s hat-trickom i Joey Veerman, dok je jedini gol za domaće postigao Sven Mijnans. Ivan Perišić odigrao je solidnu utakmicu i izašao u 70. minuti.

Utakmicu je, osim visoke pobjede PSV-a, obilježio i žestok sukob Perišića i mladog stopera AZ-a Woutera Goesa, koji je u tom trenutku već imao žuti karton.

Šutalo igrao u novom porazu Ajaxa

Incident se dogodio u 60. minuti kada je AZ dobio slobodan udarac u svom kaznenom prostoru. Goes je želio brzo izvesti loptu jer je njegova momčad gubila 3:1, no Perišić ju nije odmah želio predati. Mladi branič mu ju je potom istrgnuo iz ruku i udario ga po prstima, što je naljutilo hrvatskog veterana koji ga je zgrabio za dres.

Vruće glave nakratko su se naguravale, a situacija je prijetila eskalacijom. Perišić je čak tražio od suca da Goesu pokaže drugi žuti karton, no sudac je odlučio smiriti tenzije i obojicu samo usmeno opomenuti. Nizozemski mediji ocijenili su kako je situacija bila neugodna i nepotrebna s obje strane, ali bez većih posljedica.

