VIDEO / Show Milana Borjana u Saudijskoj Arabiji: Na jednog suigrača nasrnuo šakom, a na drugog glavom!

Nogometaši Al Rijada i Al Fejhe remizirali su 1:1 u 14. kolu saudijske Premier lige, a susret je obilježio incident bivšeg vratara Crvene zvezde Milana Borjana.
Golman Al Rijada izgubio je kontrolu u sukobu sa suigračem Teddyjem Okouom te je pokušao nasrnuti na njega glavom. U pokušaju smirivanja situacije umiješao se Yoan Barbet, no Borjan ga je potom udario šakom u bradu.
Na terenu pobjednika nije bilo, a Al Rijad je do boda stigao tek u sedmoj minuti sudačke nadoknade.
Nakon remija, Al Rijad se nalazi na 15. mjestu ljestvice s devet bodova, dok je Al Fejha 11. s 13 bodova.
