VIDEO / Sevilla nevjerojatnim preokretom stigla do vrijedne pobjede u borbi za ostanak

U 35. kolu španjolske La Lige Sevilla je s 2:1 upisala pobjedu protiv Espanyola te su tako napravili novi korak prema ostanku u elitnom rangu španjolskog nogometa.

Nije bilo sve dobro za Sevillu jer je u 56. minuti momčad iz Barcelone povela golom Engleza Tyrhysa Dolana. Sevilla je ipak uspjela izjednačiti u 82. minuti golom Castrina, a za pobjedu je u 91. minuti pogodio Akor Adams na asistenciju legendarnog Alexisa Sancheza koji je u prošlom kolu donio pobjedu protiv Real Sociedada.

Ovim slavljem Sevilla je sa 17. mjesta La Lige skočila na 12. mjesto te su sada teoretski i u borbi za mjesta koja vode u Europu. Što se tiče Espanyola, oni u 2026. godini ne znaju za pobjedu pa su iz lagodne situacije stigli do borbe za ostanak. Oni se nalaze na 15. mjestu s 39 bodova, samo dva više od 18. Alavesa.

