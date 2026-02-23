VIDEO / Šeško srušio Everton i vratio United na mjesto koje vodi u Ligu prvaka

Manchester United je u 27. kolu Premier lige slavio s minimalnih 1:0 na gostovanju kod Evertona.
Pogodak odluke postigao je Slovenac Benjamin Šeško, koji je ušao s klupe u 58. minuti, a u 71. svojim sedmim golom u prvenstvu donio pobjedu gostima.
United se ovom pobjedom vratio na četvrto mjesto s 48 bodova te sada ima tri boda više od petoplasiranog Chelseaja i šestoplasiranog Liverpoola. Trećeplasirana Aston Villa ima 51 bod.
Everton je deveti s 37 osvojenih bodova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!