VIDEO / Schildenfeld za SK o kartonima na Poljudu, borbi za naslov i igri Vukovara

Iza nas je 23. kolo HNL-a u kojem su do nova tri boda uvjerljivom igrom u Varaždinu stigli nogometaši Dinama i tako se učvrstili na prvom mjestu ljestvice. Slavio je i drugoplasirani Hajduk u Jadranskom derbiju, a o utakmicama i stanju u ligi je s Hanom Cvijanović razgovarao Gordon Schildenfeld.

Bivši igrač Dinama i hrvatske reprezentacije prvo se osvrnuo upravo na svoj nekadašnji klub koji nije izgledao preuvjerljivo u prvom poluvremenu u Varaždinu, ali zatim golovima Zajca, Bakrara i Solde stigao do slavlja 4:0.

“Mislim da se Dinamo diže kako prvenstvo napreduje. Bila je ovo čvrsta utakmica, Varaždin je bio jako dobar, međutim Dinamo je u nekoliko minuta drugog poluvremena riješio susret. To je njihova kvaliteta, da ni iz čega stvore nešto. Vidimo individualnu kvalitetu u njihovim utakmicama, tako se osvajaju bodovi, tako se postaje prvak. Možda izgleda da je bilo lako doći do tih 4:0, ali nije.”

Kako biste usporedili igru Dinama u prvenstvu i Europi? Nije baš sve izgledalo tako uvjerljivo u četvrtak na Maksimiru… Jel protivnik puno jači ili Dinamo igra drugačije?

Vani se svakako igra moderniji nogomet, drugačiji je ritam, a nije isti ni pritisak i sve to čini razliku. Navikli smo gledati Dinamo dobar i u Europi i to je ono što želimo. Mislim da svaki navijač Dinama, čak i onaj koji ne navija za njih, želi da što bolje prođu u Europi jer je to dobro za hrvatski nogomet.

Ima tu jako puno prostora za napredak. Imaju fantastičnu ekipu i već su i u Europi pokazali da se mogu nositi s drugim momčadima. Želim im da se to vrati i da nastupe iz HNL-a prenesu u Europu.

Puno se pričalo o tome je li Kovačević spreman preuzeti takav klub. Kako Vam se čini njegov dosadašnji angažman?

Meni je odličan. Na početku je bilo puno promjena i ‘gore u prostorijama’ i dolje na terenu, to nije lako jer dolazi do kompletne promjene na terenu. Treba te ideje provesti, treba vremena. Kako vrijeme prolazi, Dinamo izgleda sve bolje u HNL-u, pokazuju što mogu. Na prvom su mjestu zasluženo i Kovačević po meni radi fantastičan posao.

Ova forma Dinama se sigurno ne sviđa Hajduku. Dosta trzavica jučer tijekom derbija u kojem Splićani nisu baš lako slavili.

Pravi čvrsti derbi, bilo je svega od kartona do nervoze. Obje ekipe vole igrati nogomet, oba trenera teže tome da kroz posjed prenesu loptu. Naravno, nešto se pita i protivnika – čvrsta obrana, agresivni, stvarali su dosta problema do tog crvenog kartona i bili u polju malo bolji. Rijeka je imala ozbiljnije prilike, ali kvaliteta je na kraju otišla na stranu Hajduka koji je pobijedio. U Hajduku očekuju da se sve utakmice pobjeđuju, to ponekad neće biti tako i nije lako pod takvim stresom raditi. Velika su ovo tri boda jer pobijediti Rijeku nije lako.

Dosta je turbulentno opet na Poljudu. Kako komentirate odlazak sportskog direktora Gorana Vučevića?

Navikli smo već da Hajduk takve stvari radi, želim da se što brže stabiliziraju, nađu ljude kojima će vjerovati i da oni ostanu. U nogometu je vrijeme najbitnije, za napravit nešto Hajduku treba vrijeme da taj projekt zaživi i da opet bude što je bio.

Dajete li Hajduku šanse da stigne ili prestigne Dinamo ove sezone?

Pa mislim apsolutno. Bodovna prednost je prilična, ali vidjeli smo već prošle sezone da nije lako biti prvi. Ako Hajduk drži ritam i pobjeđuje, neće biti lako ni Dinamu uz taj pritisak.

Kartoni na Poljudu i reakcija Sancheza?

Ma to je normalno. Kad gledaš na usporenoj snimci karton je bio, ali uživo se ne vidi. Uz tehnologiju na klupi mozak ne radi najbolje pogotovo u tim nekim situacijama. Nervoza je tu, reakcija je takva kakva je, već ih je bilo i još će ih biti, ali ispričao se i ne krivim ga. Na kraju krajeva, borba za tri boda ide i na klupi i na terenu.

Na dnu ljestvice jedna momčad koju nismo tu očekivali. Turbulentno i na Opus Areni, spominje se odlazak Sopića, nisu se kao privatni klub snašli kao Rijeka. Kako komentirate stanje na začelju?

Imaju problema, očekivanja su bila drugačija na početku sezone, ali nije lako kad se dogodi to razočarenje. Vukovar ga trenutno nema, motivacija im je da su tu i pokazuju borbu za bodove svaki tjedan. Osijek je prosuo puno bodova, ozbiljan su klub sa stadionom kakvog zaslužuje Europa i trebaju zasukati rukave da se problem riješi. Bodovi su im potrebni, ako se u derbiju dogodi ono na šta Osijek ne računa, rješenje problema bi moglo postati nedostižno.

Derbi naravno protiv Vukovara kojeg ste uveli u prvu ligu i otvorili sezonu s njima. Poznajete ih, što očekujete od nadolazeće utakmice?

Borbeni derbi definitivno. Neće biti toliko lijepo koliko borbeno. Vukovar se bori za svaku loptu, za svaki centimetar na terenu, skupljaju bodove koji su im važni u borbi za ostanak i mislim da pobjedom mogu riješiti to pitanje.