VIDEO / SAD poveo protiv Australije nakon nesretnog autogola

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AP Photo/Ted S. Warren via Guliver

Sjedinjene Američke Države povele su protiv Australije u utakmici drugog kola skupine D na Svjetskom prvenstvu.

Domaćin turnira od početka susreta preuzeo je inicijativu, a pritisak se isplatio već u 11. minuti. Folarin Balogun probio je lijevu stranu i ubacio oštru loptu pred australski gol, a nesretni Cameron Burgess u pokušaju otklanjanja opasnosti skrenuo ju je u vlastitu mrežu.

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Tako su Amerikanci stigli do vodstva 1:0 protiv Australije, koja je u prvom kolu iznenadila Tursku pobjedom 2:0. S druge strane, SAD je natjecanje otvorio uvjerljivom pobjedom 4:1 protiv Paragvaja.

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