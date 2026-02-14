VIDEO / Rutinsko slavlje Bayerna za povratak na +6 u odnosu na Borussiju, Kane zabio nova dva pogotka!

Podijeli :

Bayern je u 22. kolu Bundeslige rutinski slavio kod Werdera u Bremenu s 3:0.

Nakon prekršaja nad mladim Lennartom Karlom, Harry Kane je u 22. minuti sigurno realizirao kazneni udarac za 1:0. Tri minute kasnije, sjajni Englez udarcem izvana povećao je vodstvo na 2:0 i trenutno je uvjerljivo vodeći strijelac lige s 26 golova, dok njegov prvi pratitelj, suigrač Luis Diaz, ima 13 pogodaka.

Pobjedu Bayerna potvrdio je Leon Goretzka u 70. minuti.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić igrao je do 69. minute za vodeći Bayern, koji sada opet ima šest bodova više od drugoplasirane Borussije Dortmund, koju vodi Niko Kovač.

Werder je 16. na ljestvici s 19 bodova.

