VIDEO / Ronaldo zabio prvi gol u 2026., sve je bliži brojci 1000

Podijeli :

Nogometaši Al Nassra poraženi su 2:1 u 14. kolu saudijske Pro lige protiv Al Qadsiaha. Poveo je Al Qadsiah u 51. minuti preko Quinonesa i nevjerojatne greške golmana Al Aqidija, a na 2:0 povisio je Nandez u 67. minuti. Cristiano Ronaldo u 81. s bijele točke smanjio je na konačnih 2:1. Bio je ovo Ronaldov prvi gol ove godine, a 958. u karijeri. Pogledajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.