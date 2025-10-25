VIDEO / Ronaldo zabio 949. gol karijere, Felix nastavlja s nestvarnom formom

Podijeli :

AP Photo/Chan Long Hei via Guliver

Al Nassr je upisao i šestu uzastopnu pobjedu u saudijskoj ligi, svladavši momčad Al-Hazma u gostima (2:0).

Portugalski tandem ponovno je bio zaslužan za pogotke u ovoj utakmici.

João Félix nastavio je izvanrednu golgetersku seriju otkako je stigao u Saudijsku Arabiju — u prvom poluvremenu zatresao je mrežu glavom i stigao do devetog pogotka u ligi.

U završnici susreta njegov stariji sunarodnjak Cristiano Ronaldo potvrdio je pobjedu pogotkom iz kontre nakon dodavanja Kingsleyja Comana.

Marcelo Brozović nije bio u konkurenciji za ovu utakmicu.