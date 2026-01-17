VIDEO / Ronaldo za koračić ‘zakasnio’ zabiti 960. gol, pogledajte njegovu reakciju

Podijeli :

Al Nassr je u 16. kolu saudijske Premier lige kao domaćin pobijedio Al Shabab 3:2. Već poslije osam minuta bilo je 2:0 autogolom Balobaida i krasnim škaricama Kingsleyja Comana. Kod prvog pogotka Cristiano Ronaldo je ostao kratak za korak pa nije uspio ugurati loptu u mrežu, tako da ostaje na 959 golova u karijeri. Shabab je izjednačio, ali pobjedu Nassru donio je Ghareeb u 76. minuti. Nassr je u poretku drugi s 34 boda, četiri manje od vodećeg Hilala koji ima i utakmicu manje.

